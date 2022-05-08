Латвия: Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе

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8 мая 2022, 12:32 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: депутат Сейма Рамона Петравича

8 мая в Латвии отмечают День Матери. Это сравнительно «молодой» праздник, признанный в стране только в 1992 году.



Сегодня, 8 мая, Латвия отмечает День Матери, который стал праздничным днем только в 1992 году, хотя этот день, как семейный праздник, был отмечен еще в 1920 году прошлого столетия. В отличие от Международного женского дня, который отмечали в СССР 8 марта, в День Матери поздравляют только мам и беременных женщин.



Почему День Матери принято в Латвии отмечать в мае?



Все просто: весна – пробуждение, зеленая листва, запах цветущих деревьев, пение птиц… Это время надежд, рождения и любви! Согласитесь, такие чувства рождаются у матери и ребенка.



В этот светлый день принято дарить цветы и поздравлять своих матерей, а также оказывать знаки внимания и любви.



В Латвии День Матери – официальный праздник.



Разумеется, Балтийское бюро «АН» попросило рассказать, что значит День Матери для латвийских женщин…



Экс-министр благосостояния Латвии, депутат Сейма Рамона Петравича:



«Для меня это очень нежный праздник… Праздник доброты, любви, жизни. Ни один человек на земле не родился без мамы, первое тепло рук малыш получает от мамы, первые радости, горести он делит со своей мамой… Мама – первое слово и главное в судьбе каждого человека. К сожалению, моя мама ушла давно… Я скучаю… Вспоминаю ее тепло и заботу… Она ушла быстро – просто присела после работы отдохнуть и… все… Папа думал, что она заснула, а она… ушла. Это было больше двадцати лет назад. Я имела свою семью, и мы жили отдельно, и мама мне писала письма… Я храню ее последнее письмо, где она попросила привести ей кофе, понимает, что я очень занята и надеется, что скоро приеду… Я обещала приехать… Приехала повидаться с мамой… на похоронах. Как же мы часто бываем невнимательны к своим мамам – дела, работа, личная жизнь. А потом понимаем, что их уже нет, а мы продолжаем жить без них. Я хочу пожелать всем, у кого живы мамы, подойти к ним и обнять… просто обнять и сказать, как они дороги вам! Я знаю, что каждая мама ждет звонка от своего ребенка, волнуется за него и любит. Я сама мама троих детей и очень хорошо понимаю, как волнуется мое сердце за них. И еще хочу молить Бога, чтобы дети не уходили раньше своих мам… Мамы не должны хоронить своих детей. Просто не должны. Счастья, добра, любви всем нам! Давайте улыбнемся все вместе и мир станет светлее!»



Для меня тоже этот праздник немного грустный: моя мама ушла, когда мне было 18 лет… Я очень поздний и любимый ребенок. Но я до сих пор помню тепло и любовь моей мамы… Помню, как путешествовали с ней, как гуляли по старой Риге и заходили в кафе, как она встречала меня после вступительных экзаменов в Университет, и радовалась, что я поступила… А еще я помню, как она вставала ночью и ехала в больницу, на работу, потому что нужно было спасать ребенка… Моя мама служила врачом. Да, служила, потому что ушла она на работе… С любимой работы, спасая…



Позвоните своим мама! И я поддерживаю свою подругу Рамону Петравичу – обнимите своих мам и признайтесь им в любви!