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Глава Приднестровья Красносельский заявил, что в республике не проводится мобилизация

, 12:40 Источник: РИА Новости

Глава Приднестровья Красносельский заявил, что в республике не проводится мобилизация
Вадим Красносельский, фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency
В непризнанной Приднестровской Молдавской республике мобилизация не проводится. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу республики Вадима Красносельского.
Он заявил, что информация от Генштаба ВСУ «о переводе Вооруженных сил ПМР в полную боевую готовность» — фейк. В республике мобилизация не проводится. 
По словам Красносельского, в Приднестровье вследствие терактов были организованы соответствующие профилактические меры. Именно поэтому «правоохранительные органы республики переведены на усиленный режим несения службы». Глава республики ещё раз подчеркнул, что Приднестровье не несёт опасности для соседних государств. 

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