Глава Приднестровья Красносельский заявил, что в республике не проводится мобилизация

В непризнанной Приднестровской Молдавской республике мобилизация не проводится. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу республики Вадима Красносельского.

Он заявил, что информация от Генштаба ВСУ «о переводе Вооруженных сил ПМР в полную боевую готовность» — фейк. В республике мобилизация не проводится.