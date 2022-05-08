9 мая в Челябинске из-за фейерверка транспорт изменит расписание

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8 мая 2022, 11:19 Анна Семенова

Общественный транспорт готов к дежурству. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Рассказываем, кому стоит быть внимательнее, и как добраться после салюта домой.

Как сообщили в челябинской мэрии, во время подготовки и проведения праздничного фейерверка, приуроченного к Дню Победы, в городе изменятся маршруты общественного транспорта, а именно автобусов.

Автобус №8 пойдет с улицы Мамина по пр. Победы далее через Российскую на пр. Ленина, затем на Энгельса, Труда, Северо-Крымскую, Бр. Кашириных и на Академика Королёва.

пойдет с улицы Мамина по пр. Победы далее через Российскую на пр. Ленина, затем на Энгельса, Труда, Северо-Крымскую, Бр. Кашириных и на Академика Королёва. Автобус №9 с Мамина пойдет по пр. Победы, через Российскую на Новомеханическую, Каслинскую, затем по Комсомольскому проспекту на Петра Столыпина.

с Мамина пойдет по пр. Победы, через Российскую на Новомеханическую, Каслинскую, затем по Комсомольскому проспекту на Петра Столыпина. Автобус № 34 из Автобусного парка поедет по Комсомольскому проспекту на Каслинскую, Новомеханическую, далее через Российскую на пр. Победы, затем до Мехколонны.

из Автобусного парка поедет по Комсомольскому проспекту на Каслинскую, Новомеханическую, далее через Российскую на пр. Победы, затем до Мехколонны. Автобус №45 пойдет так: Автобусный парк - Комсомольский пр. - Каслинская - Новомеханическая - Российская - пр. Победы – Аэропорт.

пойдет так: Автобусный парк - Комсомольский пр. - Каслинская - Новомеханическая - Российская - пр. Победы – Аэропорт. Автобус № 15 с ЧМК поедет по Свердловскому проспекту, свернет на пр. Победы, далее на Молодогвардейцев, Бр. Кашириных, Северо-Крымскую, Труда, Энгельса и по проспекту Ленина до ПКиО.

с ЧМК поедет по Свердловскому проспекту, свернет на пр. Победы, далее на Молодогвардейцев, Бр. Кашириных, Северо-Крымскую, Труда, Энгельса и по проспекту Ленина до ПКиО. Автобус № 18 пойдет так: Автобусный парк - Комсомольский пр. - Каслинская - Новомеханическая - Российская - пр. Ленина - Свободы - ТРК "Алмаз".

пойдет так: Автобусный парк - Комсомольский пр. - Каслинская - Новомеханическая - Российская - пр. Ленина - Свободы - ТРК "Алмаз". Автобус №25с от ДК Строителей поедет на Комсомольский проспект, далее на Каслинскую, потом по Новомеханической на Российскую, оттуда на пр. Победы и до остановки Сад «Ферросад».

от ДК Строителей поедет на Комсомольский проспект, далее на Каслинскую, потом по Новомеханической на Российскую, оттуда на пр. Победы и до остановки Сад «Ферросад». Автобус № 71 от Петра Столыпина пойдет по Бр. Кашириных, Чайковского, Комсомольскому проспекту и до ЧМК.

После окончания салюта челябинцы смогут добраться домой автобусами № 2, 4, 8, 15, 18, 64, 71, 81, 483. Эти маршруты продолжат работать после 22 часов и будут ожидать пассажиров рядом с местами, где обычно смотрят фейерверк.

То же касается и трамваев. Они будут ожидать на остановках:

« Цирк» ( №16 - На Чичерина, №17 – на Медгородок, №22- в Ленинский район)

№16 - На Чичерина, №17 – на Медгородок, №22- в Ленинский район) «Калинина» (на Кирова) ( №20 - на Медгородок)

№20 - на Медгородок) «Теплотехнический институт» (№3 - на ЧМК)

(№3 - на ЧМК) «Областной краеведческий музей» (№20 - на Медгородок)

(№20 - на Медгородок) «Площадь Ярославского» (№3 - на вокзал, №18 - на ЧМК)

(№3 - на вокзал, №18 - на ЧМК) «Пушкина» (на Труда) (№5 - на ЧЭМК (по Труда), №22- на Чистопольскую (по Труда), № 5 - на вокзал (по Труда, Цвиллинга)

(№5 - на ЧЭМК (по Труда), №22- на Чистопольскую (по Труда), № 5 - на вокзал (по Труда, Цвиллинга) «Карла Маркса» (№22 - на Чистопольскую (по К. Маркса)

(№22 - на Чистопольскую (по К. Маркса) «Площадь Революции» (№7 - на вокзал).

На троллейбусе можно будет уехать с остановок: