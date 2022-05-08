9 мая в Челябинске из-за фейерверка транспорт изменит расписание

Рассказываем, кому стоит быть внимательнее, и как добраться после салюта домой.
Как сообщили в челябинской мэрии, во время подготовки и проведения праздничного фейерверка, приуроченного к Дню Победы, в городе изменятся маршруты общественного транспорта, а именно автобусов.
- Автобус №8 пойдет с улицы Мамина по пр. Победы далее через Российскую на пр. Ленина, затем на Энгельса, Труда, Северо-Крымскую, Бр. Кашириных и на Академика Королёва.
- Автобус №9 с Мамина пойдет по пр. Победы, через Российскую на Новомеханическую, Каслинскую, затем по Комсомольскому проспекту на Петра Столыпина.
- Автобус № 34 из Автобусного парка поедет по Комсомольскому проспекту на Каслинскую, Новомеханическую, далее через Российскую на пр. Победы, затем до Мехколонны.
- Автобус №45 пойдет так: Автобусный парк - Комсомольский пр. - Каслинская - Новомеханическая - Российская - пр. Победы – Аэропорт.
- Автобус № 15 с ЧМК поедет по Свердловскому проспекту, свернет на пр. Победы, далее на Молодогвардейцев, Бр. Кашириных, Северо-Крымскую, Труда, Энгельса и по проспекту Ленина до ПКиО.
- Автобус № 18 пойдет так: Автобусный парк - Комсомольский пр. - Каслинская - Новомеханическая - Российская - пр. Ленина - Свободы - ТРК "Алмаз".
- Автобус №25с от ДК Строителей поедет на Комсомольский проспект, далее на Каслинскую, потом по Новомеханической на Российскую, оттуда на пр. Победы и до остановки Сад «Ферросад».
- Автобус № 71 от Петра Столыпина пойдет по Бр. Кашириных, Чайковского, Комсомольскому проспекту и до ЧМК.
После окончания салюта челябинцы смогут добраться домой автобусами № 2, 4, 8, 15, 18, 64, 71, 81, 483. Эти маршруты продолжат работать после 22 часов и будут ожидать пассажиров рядом с местами, где обычно смотрят фейерверк.
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То же касается и трамваев. Они будут ожидать на остановках:
- «Цирк» (№16 - На Чичерина, №17 – на Медгородок, №22- в Ленинский район)
- «Калинина» (на Кирова) (№20 - на Медгородок)
- «Теплотехнический институт» (№3 - на ЧМК)
- «Областной краеведческий музей» (№20 - на Медгородок)
- «Площадь Ярославского» (№3 - на вокзал, №18 - на ЧМК)
- «Пушкина» (на Труда) (№5 - на ЧЭМК (по Труда), №22- на Чистопольскую (по Труда), № 5 - на вокзал (по Труда, Цвиллинга)
- «Карла Маркса» (№22 - на Чистопольскую (по К. Маркса)
- «Площадь Революции» (№7 - на вокзал).
На троллейбусе можно будет уехать с остановок:
- «Алое Поле» (№19 - на Первоозерный, №10 - на ЧКПЗ (по Гагарина, Новороссийской, Машиностроителей), №17 - на Молдавскую (по Молодогвардейцев), №19 - на ПКиО).
- «Труда» (на Энгельса) (№14 - на ЧМК, № 17 - на Молдавскую (по Молодогвардейцев).
- «ДС Юность» (№12 - на АМЗ).
- «Калинина» (на Свердловском пр.) (№12 - на АМЗ, №7 - на ЧМК, №12 - на Молдавскую (по Комсомольскому пр.)