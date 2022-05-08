Немецкая журналистка Алиса Шварцер назвала приглашение Шольца в Киев на День Победы провокацией

Приглашение Зеленским канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев в День Победы — провокация. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление немецкой журналистки Алиса Шварцер.

По словам Шварцер, политика украинского президента в отношении ФРГ выглядит довольно провоцирующей. Она также заявила, что подписанное ею и активистами письмо о прекращение поставок оружия в Киев «выбило пробку из бутылки», на эту тему появились дебаты, чему сама журналистка рада.

Ранее обращение подписали около 250 тысяч человек.

Читатели немецкой газеты Die Welt выразили согласие с Алисой Шварцер.

К примеру, пользователь под ником Ludger V заявила, что он впервые в жизни согласен с журналисткой. А Exlinx уверен, что провокации Зеленского «направлены на эскалацию».