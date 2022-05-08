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Украинские войска обстреляли три населённых пункта в ДНР

, 10:14 Источник: РИА Новости

Украинские войска обстреляли три населённых пункта в ДНР
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

ВСУ обстреляли Железную Балку, Горловку и Луганское в Донецкой народной республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В сообщении представительства говорится, что по насаленному пункту Железная Балка было выпущено выпущено 40 мин калибром 120 миллиметров, а также 37 гранат. По Горловке обстрел производился восьмью снарядами калибром 122 миллиметра, по Луганскому — десятью минами калибром 120 миллиметров, 12 минами калибром 82 миллиметра, также выпущено восемь гранат из СПГ, выпущено десять мин калибром 60 миллиметров. 

Обстрел населённых пунктов производился около 8.20 утра. 

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