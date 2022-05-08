Солдатам ВСУ, которые находились на «Азовмаше», украинские власти отказали в помощи

Украинским боевикам, находящимся на заводе «Азовмаш», власти обещали прислать помощь, но не сделали это. Об этом заявляет радио Sputnik со ссылкой на слова пленного командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Владимира Баранюка.

Попытка командира 36-й бригады Владимира Баранюка и начальника штаба Дмитрия Кормянкова покинуть завод «Азовмаш» не удалась, военнослужащие оказались в плену. Они обратились к властям с просьбой «повлиять на их судьбу», однако правительство запрос проигнорировало.

Баранюк отметил, что власти ни раз оказывались безучастливыми в просьбах солдат ВСУ.