Власти Херсонской области: Украина в нынешних границах не сохранится

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8 мая 2022, 09:03 Источник: РИА Новости

Gilles Bader/Keystone Press Agency, globallookpress.com

Украина не сохранится в нынешних границах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

Стремоусов считает, что власти сами довели Украину до состояния раздробленности, а вот когда страна распадётся — «это вопрос времени».

Также зампред военно-гражданской администрации высказал предположение о судьбе Западной Украины в руках Польши: «Со стороны Западной Украины будет заходить Польша, которая будет там строить свою государственность. Я в этом не сомневаюсь, с учетом исторического прошлого Украины»

Ранее, 7 мая, заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов исключил переговоры с действующими властями Украины.