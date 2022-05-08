Власти Херсонской области: Украина в нынешних границах не сохранится

Украина не сохранится в нынешних границах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.
Стремоусов считает, что власти сами довели Украину до состояния раздробленности, а вот когда страна распадётся — «это вопрос времени».
Также зампред военно-гражданской администрации высказал предположение о судьбе Западной Украины в руках Польши: «Со стороны Западной Украины будет заходить Польша, которая будет там строить свою государственность. Я в этом не сомневаюсь, с учетом исторического прошлого Украины»
Ранее, 7 мая, заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов исключил переговоры с действующими властями Украины.