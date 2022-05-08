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ZDF: угрозы Германии в адрес Пекина означают «перелом» в отношениях

, 07:52 Источник: РИА Новости

ZDF: угрозы Германии в адрес Пекина означают «перелом» в отношениях
Hans Zaglitsch/globallookpress.com
Угрозы в адрес Пекина из-за поддержки российской спецоперации отражают «перелом» в отношениях Китая и Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материал журнала ZDF.
В статье указывается, что в Пекин была направлена угроза от ФРГ о введении санкций при условии поставки в Россию оружия или смягчения западных рестрикций. Автор статьи указывает, что такие заявления от Германии в адрес Китая «немыслимы» и резки, а также «ставят крест» на китайской политике бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Ранее сообщалось, что китайские СМИ продолжают жёстко критиковать США и НАТО за развязывание на Украине кризиса, способного распространиться на весь мир и ввергнуть в нищету и голод «более одной пятой населения всего земного шара».

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