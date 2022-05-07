Депутат Сейма Регина Лочмеле: Отношение к памятнику Освободителей Риги – вульгарное политиканство

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7 мая 2022, 22:59 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Ситуация в Латвии вокруг памятника Освободителям Риги от фашистских захватчиков, увы, обостряется: националисты требуют сноса монумента. Но есть депутаты, которые против такого решения – политик от партии «Согласие» Регина Лочмеле-Лунева высказала свое мнение…



«Если произойдет снос памятника Освободителям Риги, то такие радикально настроенные депутаты, как, например Сандра Калниете из правящей партии националов «Единство», будет очень рада! Но вряд ли это поможет ситуации на Украине, или спасет чью-то жизнь. Боюсь, произойдет обратное! Ситуация с памятником Освободителям – прекрасный способ попиарить себя пронационалистически настроенным партиям. То, что сейчас происходит вокруг памятников, увы, только способствует усилению напряженности, вводит всех людей в Латвии, абсолютно миролюбивых, независимо от национальности, в стресс, в идеологическую ссору… Вульгарное политиканство! И одна из главных целей подобных депутатов – отвлечь жителей Латвии от грядущего экономического, энергетического кризиса. От того, что растут цены на продукты, на отопление, на все остальное. Еще раз! Вульгарное политиканство, которое не является ничем другим, кроме как идеологическим предвыборным ходом для абсолютно всех уровней! Например, Сандра Калниете, которая сожгла платье, потому что оно напоминало георгиевскую ленту – она будет баллотироваться в Сейм! Она хочет войти в «историю» этим… А, может, хочет себе поставить памятник – «снесли благодаря Сандре Калниете», - заявила Регина Лочмеле-Лунева.



Я никогда не была поклонницей депутата Сейма Регины Лочмеле-Луневой – личное отношение! Но сегодня я с ней согласна полностью! Вызывает брезгливое чувство того, что правящие националисты считают латвийцев непроходимыми дураками и рабами! Это так! Судите сами! В городке Огре националисты снесли первые памятные камни, которые были установлены жертвам нацистов в ВОВ. На этом камне есть даже надпись – «В память жертв Второй мировой войны!» Не Красной Армии, а просто жертвам… История такова: солдаты вермахта сожгли членов партизанского отряда и их сторонников, из числа гражданских жителей – их арестовали, согнали в дом и сожгли… И на этом месте была установлена памятная плита-камень.

Что же получается? Самоуправление города Огре поддерживает НАЦИСТСКИЙ РЕЖИМ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА? Да!



Меня успокаивает только одно – место на скамье, где «восседали» нацисты в Нюрнберге, еще вакантно! Уверена, что подобные нацисты ответят за вандализм, ненависть и поруганную память!