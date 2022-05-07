Цены на продукты питания в Латвии быстро растут

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7 мая 2022, 22:23 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Нет сомнений, что февральские события повлияли и на пищевую промышленность Латвии – цены на продукты питания в стране безбожно растут, и совсем скоро малообеспеченным латвийцам, увы, будут «не по карману» даже продукты первой необходимости. По мнению председателя совета Латвийской федерации продовольственных предприятий Инары Шуре, в стране пора объявить ЧС в пищевой отрасли.

«Мы теряем конкурентоспособность с польскими продуктами, импортом, так как они больше и могут дешевле произвести… Поэтому местные производители очень просят помочь, чтобы не потерять местное производство», — добавила она.

Глава федерации подтвердила, что компании подчас работают себе в убыток.

«Они работают «в минус», просят помощи для оборотных средств, которые очень трудно даются. Они работают без рентабельности и ниже себестоимости продают, чтобы только не остановить производство…

Вопрос, как долго мы сможем работать в такой минус, поэтому мы пришли к той точке, когда надо принять решение: или сохранить местное производство, или, в принципе, надо сокращать его, потому что в минус долго работать нельзя. Можно работать месяц-два-полгода, но это продолжается с ковидных времен. Занимать и платить кредиты тоже накладно. Это очень сложная ситуация, поэтому мы просим поддержки», — пояснила она.

Шуре добавила: «Стоит также сократить НДС для продовольствия, поскольку это хотя бы немного остановит рост цен.»

«Или останавливать производство, или производить дальше — но надо поднимать цены, а покупательная способность невелика у нашего населения», — пояснила она.

Объявление ЧС облегчило бы ситуацию, считает она.

«Это помогло бы более гибко рассматривать цены, более гибко смотреть на договоры... Такое решение было принято при ковиде, и были смягчения для предпринимателей — и поддержка», — указала Шуре.

По ее словам, некоторые фирмы уже задумываются о сворачивании мощностей — и с пессимизмом смотрят в будущее:

«Есть такие предприятия — их немало. Многие уже сократили производства, многие думают о том, как выходить из этой ситуации».

В данный момент растут цены на продукты питания, и сниженный НДС помог бы решить проблему, считают производители и торговцы. Однако руководство страны настаивает на адресной помощи уязвимым слоям населения. Хенрик Данусевич, президент Ассоциации торговцев Латвии, считает такую позицию неправильной.