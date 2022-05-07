Народная милиция ДНР: пленный хорватский наемник по приказу ВСУ держал людей в Мариуполе

Пленный хорватский наёмник по приказу ВСУ держал людей в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Народной милиции ДНР.

Векослав Пребек — пленный хорватский наёмник по приказу украинской стороны удерживался мирных жителей Мариуполя. Он заявил, что по приказу ВСУ силовики пребывали на территории металлургического комбината. Помимо него приказ исполняли ещё 3 наемных солдат из Великобритании.

Также гражданин Хорватии уточнил, что причины такого решения — удерживать граждан — ВСУ им не сообщали.

Ранее о фициальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила об имеющихся фактах и видеоматериалах, подтверждающих, что наемники из Израиля воюют на Украине вместе с подразделениями националистического батальона «Азов»*.





*«Азов» — организация, запрещённая на территории РФ.