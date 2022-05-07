Аргументы Недели Общество 13+

Представитель Минобороны Конашенков: с начала спецоперации уничтожены более 2,9 тысячи украинских танков

, 20:58 Источник: РИА Новости

Представитель Минобороны Конашенков: с начала спецоперации уничтожены более 2,9 тысячи украинских танков
MOD Russia/via Globallookpress.com
С начала военной спецоперации на Украине уничтожено 2,9 тысяч украинских танков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова. 
Конашенков сообщил, что по последним данным с начала российской военной спецоперации было уничтожено «154 самолета, 115 вертолетов, 764 беспилотных летательных аппарата, 296 зенитных ракетных комплексов, 2902 танка и других боевых бронированных машин, 333 установки реактивных систем залпового огня, 1378 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2728 единиц специальной военной автомобильной техники».
Ранее, 7 мая, представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков подвел следующие итоги: российская сторона уничтожила 295 украинских ЗРК, 2 895 танков и прочих боевых бронированных машин, 333 установок РСЗО, 1 364 орудий полевой артиллерии и минометов и 2 716 единиц специальной военной автотехники с начала военной спецоперации.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Общество