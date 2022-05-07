В Челябинске 9 мая нельзя будет купить алкоголь

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

7 мая 2022, 19:54 Анна Семенова

Покупать в центре Челябинска алкоголь 9 мая будет запрещено. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Но данное ограничение коснется только центра города.

В День Победы в Челябинске будет действовать запрет на продажу алкоголя. Но жителям многих районов переживать не стоит. Спиртное нельзя будет приобрести только в центре города, где состоятся основные праздничные мероприятия.

Магазины закроют витрины с выпивкой в стеклянной таре с 11 до 15 часов. Данная мера принята из соображений безопасности.

В челябинской мэрии подчеркнули, что повсеместного запрета на продажу и покупку алкоголя вводить не будут.

Кстати праздничные мероприятия 9 мая состоятся во всех городских парках. С 13:00 зрителей ждут в горсаду им. А.С. Пушкина, ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, парке «Металлург» им. Тищенко и на Кировке.

Традиционное торжественное построение войск Челябинского гарнизона состоится на площади Революции в 11:00.

На Театральной площади в 12:00 начнётся праздничный концерт «Песни Победы». На сцене выступят актёры Нового Художественного театра, они исполнят песни и стихи К. Симонова, Ю. Визбора, Б. Окуджавы, Ю. Левитанского, Ю. Друниной, а также народные частушки военных лет.

В Саду Победы в 11:30 - праздничный концерт «Отдыхаем вместе с ветеранами», также здесь пройдут экскурсии по выставке военной техники. Посмотреть военную технику можно будет и на Площади Революции с 13:00. В это же время стартует Шествие Бессмертного полка по проспекту Ленина.

На театральной площади в 19:00 состоится концерт «Этот День Победы!». Выступят Александр Маршал и Олег Газманов, ведущий - народный артист России Алексей Кравченко.

В 22:00 на Набережной реки Миасс состоится салют.