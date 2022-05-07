Жители освобожденных районов ЛНР рассказали, как им приходилось прятать георгиевские ленты

Жители Луганска рассказали, как им приходилось прятать георгиевский ленточки при киевском режиме. Накануне им выдали ленточки активисты движения «Мир Луганщине». Об это сообщает корреспондент РИА Новости.

Активисты движения «Мир Луганщине» в городах Новоайдар и Старобельск раздали мирным жителям освобожденной республики сотни георгиевских ленточек. Один из жителей Новоайдара рассказал, как ему приходилось прятать символ Победы.

«Я сам из Северодонецка. Там ленточка запрещена. Я прятал ее в машине, и то все время рисковал по шее получить. Так что я рад, что теперь прятаться не надо», - рассказал РИА Новости Сергей. Сейчас он проживает в городе Новоайдар Луганской народной республике.

Жительница Старобельска Нина поделилась историей о том, как проходил праздник Победы в прошлые года. Она прятала ленточку во внутренней карман одежды — у сердца.

«И так шла на парад. Я знала, что ленточка со мной. Но приходилось прятать, на виду нельзя показывать», — вспоминает Нина.