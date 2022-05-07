Экс-полковник Захарченко надеется вернуть изъятые 8,5 млрд рублей

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7 мая 2022, 16:44 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

В марте 2022 года вступили в силу поправки к антикоррупционному законодательству об изъятии денег чиновников, законность получения которых невозможно доказать. Стало известно, что адвокат бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко подала заявление о пересмотре конфискации денежных средств на сумму 8,5 млрд руб.



В пояснительной записке к подготовленному Минюстом законопроекту говорится, что необходимость принятия федерального закона вызвана отсутствием правовых оснований для обращения в доход РФ денежных средств, в отношении которых госслужащему и членам его семьи не представлено сведений, подтверждающих законность их получения. Но если такую практику узаконили только сейчас, то получается, что конфискация денег Дмитрия Захарченко и его близких произошла в обход закона, считает защита экс-полковника.



Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. В его квартире и квартирах его родственников нашли в общей сумме по тогдашнему курсу более 8,5 млрд руб. В декабре 2017 года суд постановил изъять у семьи Захарченко в доход государства деньги, 27 объектов недвижимости, четыре автомобиля и золотой слиток. Происхождение наличных средств в разной валюте полковник объяснить не смог, последующие судебные разбирательства тоже не дали ответа на этот вопрос. В июне 2019 года Захарченко приговорили к 13 годам лишения свободы и к штрафу в 117 млн руб. по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию. В январе 2021 года ему было предъявлено еще одно обвинение в получении взяток.



Интересно, что теперь у Дмитрия Захарченко есть все основания для обращения в ЕСПЧ. Несмотря на выход России из Совета Европы, Страсбургский суд продолжает принимать заявления россиян о нарушениях, совершенных до 16 сентября 2022 года. Захарченко может пожаловаться на то, что его право на имущество было нарушено, причем не на основании закона.



