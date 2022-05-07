Алла Пугачёва зарегистрировала новую торговую марку

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7 мая 2022, 16:17 Александр Крохмаль, Журналист Источник: sostav.ru

Стало известно, что певица Алла Пугачёва регистрирует в РФ новую торговую марку. Её название уже известно общественности и звучит, как «Примадонна». Под брендом планируется выпускать косметику, 3d-очки, дроны, товары для беременных, а также оружие и боеприпасы. Также такое название можно будет давать коллекторским агентствам. Сама Примадонна, находящаяся сейчас в Израиле, ещё не давала комментариев по этому поводу.

А ещё стоит упомянуть, что в конце декабря прошлого года Роспатент не зарегистрировал знак «Вдова Кобзона» и его французскую версию. В ведомстве сослались на большую схожесть с названием «Вдова Клико», с известным французским брендом. Заявку на регистрацию бренда подавал сын умершего певца Иосифа Кобзона, Андрей.