Собянин открыл Центр управления Комплекса городского хозяйства Москвы

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7 мая 2022, 16:09

Фото М. Мишина. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр столицы Сергей Собянин открыл центр управления комплексом городского хозяйства на юге столицы.



«Жилищно-коммунальный комплекс Москвы, комплекс городского хозяйства, пожалуй, самый крупный в мире, потому что, помимо большого населения (13 млн в Москве), Москва - единственный город такого масштаба, который находится в северных широтах. Поэтому сам коммунальный комплекс, энергетический комплекс совершенно другой, чем в южных городах. В целом, непосредственно в штате комплекса городского хозяйства, включая системные акционерные общества, которые работают в энергетическом, коммунальном комплексе, всего работающих около 360 тыс. Самые крупнейшие в мире системы теплоснабжения, энергоснабжения, газоснабжения и так далее; эксплуатация дорог, особенно в зимних непростых условиях, когда мы наблюдаем одну за другой экстремальные ситуации. Со всем этим необходимо справляться, причем справляться очень быстро, оперативно и эффективно. Для управления сложнейшим этим комплексом был создан центр управления комплексом городского хозяйства, который обеспечивает функционирование 30 систем жизнедеятельности города, около тысячи параметров», - сказал Сергей Собянин.



По его словам, благодаря работе центра в разы увеличится эффективность реагирования, сократятся сроки устранения аварий и время взаимодействия между различными службами.



«Помимо этого, здесь создана «Система-112», которая принимает звонки для всех экстренных служб города Москвы. Она кратно усилена и будет наращивать свои мощности, становясь единственным практически телефоном связи по реагированию на экстремальные ситуации», - добавил Сергей Собянин.



Он отметил, что в центре сосредоточены всех новейшие технологии.



«Надеюсь, что жители Москвы получат дополнительное качество услуг с вводом этого центра комплекса городского хозяйства. В целом, экономика городского хозяйства будет лучше и эффективнее», - подчеркнул мэр.



Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, центр управления комплексом городского хозяйства представляет собой единую автоматизированную диспетчерскую. Здесь создано около 430 автоматизированных рабочих мест для сотрудников комплекса городского хозяйства и операторов «Системы-112». В ситуационном зале на 60 рабочих мест операторы в режиме реального времени ведут контроль и оценивают работоспособность объектов ЖКХ, а также принимают меры для устранения возникших инцидентов.



Отмечается, что специально для нового центра была разработана и внедрена автоматизированная информационная система (АИС) взаимодействия комплекса городского хозяйства Москвы, которая аккумулирует данные примерно по тысяче показателей, поступающих из 50 различных источников, включая жителей города, ресурсоснабжающие организации, контрольно-надзорные органы и телеметрические устройства - более 60 тыс. событий ежедневно. В результате оперативные управленческие решения принимаются без потери времени на получение и передачу информации традиционными способами: по телефону, через бумажный документооборот и прочее. По оценкам, время решения возникающих вопросов и устранения инцидентов будет сокращено, как минимум, на 25%.



Также в материалах уточняется, что число операторов «Системы-112» было увеличено с 65 до 125 человек в смену. За последние два года среднее время соединения абонента с оператором сократилось в четыре раза - до девяти секунд. При этом количество обрабатываемых вызовов выросло вдвое - до 17,5 тыс. в сутки.



Центр управления комплексом городского хозяйства размещается в южной части района Печатники - в специально построенном для этих целей корпусе, а также в ранее существующем здании, где была проведена реставрация.



