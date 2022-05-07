Нарышкин: СВР вносит свою лепту в успешное завершение спецоперации

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7 мая 2022, 15:50 Источник: РИА Новости

Сергей Нарышкин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В честь предстоящего Дня Победы глава СВР Сергей Нарышкин выступил с обращением к сотрудникам и ветеранам Службы Внешней разведки РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Он выразил благодарность советским воинам за качественное пресечение укронационалистов после Великой Отечественной войны, а также сравнил это с достижениями нынешних сотрудников службы в контексте военной спецоперации на Украине.

Директор СВР Нарышкин выразил благодарность ветеранам, которые в послевоенное время разгромили «националистическое отребье» Украины. По его словам, благодаря высокому уровню подготовки советских чекистов был ликвидирован политический бандитизм.

Также Нарышкин заявил, что в настоящее время средством для устранения «бандеровской нечисти» является специальная военная операция, начатая российской стороной. Он также поблагодарил всех сотрудников СВР, выполняющих профессиональный долг за границей, в частности тех, кто «вносит лепту в в скорейшее успешное завершение специальной военной операции на Украине».



