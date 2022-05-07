Латышский актер Андрис Лиелайс обвинил Россию в преследовании

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

7 мая 2022, 14:09 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Проживающий в России латышский актер Андрис Лиелайс, который немилосердно критиковал спецоперацию, собирается уехать в Латвию, потому как в России он лишился работы и денег.

Латышский актер, который уже 40 лет проживает в России, сообщил латвийским СМИ, что он собирается вернуться в Латвию… По его мнению, жизнь в Москве стала невыносима и за его «взгляды» он лишился работы, и даже счета в банке, и, конечно, на различные российские шоу его не приглашают:

«Я больше не могу приближаться к Останкинскому ТВ. Мои фото там расклеены в радиусе километра – «этого человека подпускать близко нельзя». Я не чувствую себя в безопасности и у себя дома – избегаю отвечать на звонки, а если звонят в дверь, то не открываю… У нас в квартире есть место, куда, если вдруг «придут за мной», то я могу спрятаться… Сейчас заканчиваю все формальности для переезда с семьей в Латвию… В Латвии я вижу себя специалистом в вопросах ТВ, а могу и заняться политикой!» - заявляет актер.

Святые Угодники! Хватит людям морочить голову и набивать себе цену!

Уважаемые читатели, прошу вас ответить с ходу – какие роли, фильмы, сериалы вы знаете с актером Андрисом Лиелайсом? Понимаю, что сложно… Я вспомнила только тогда, когда посмотрела фильмографию… Да и роли-то были даже далеко «не главные»… Промелькнул на экране. Вот потому и находил время латышский актер посещать различные шоу, где хоть платили… Прошу заметить, что такие популярные актеры, как Ивар Калниньш, Мартин Вилсонс «не бегают» по шоу, а работают, да и обсуждать политику им не досуг – дело надо делать!

Кстати, актер Андрис Лиелайс имеет двойное гражданство – России и Латвии, что в принципе очень сложно… В Латвии ты можешь иметь двойное гражданство с Британией, Германией, США и т. д., а вот с Россией – проблематично… Для того чтобы получить такое двойное гражданство, нужно «заключение» парламента Латвии – голосование «за» большинство депутатов… Да и дают его за «особые» заслуги…

Какие «особые» заслуги у Андриса Лиелайса, и как он смог получить второе гражданство Латвии, имея российское? Да, я задавала эти вопросы депутатам Сайма много раз и даже «специальным» службам, но ответ, увы, не получила – не знают! Поверьте, что это правда! Просто не знают!

Вот я и думаю… В ролях крутых не замечен в России, в Латвии о нем десятилетиями никто не помнил, но «заслуги», видимо, имеет… Какие? Может, «шпион»?

И при такой сомнительной репутации! Все «столбы» обклеены в Останкино его фото, чтобы не пускать? Какой, простите, дурак в это поверит???

Решил набить себе цену! А тут еще у актера вдруг образовались долги за 2008 год и ему закрыли счет в банке! Это по его словам! Трепаться - не мешки таскать! Надо же как-то преподнести себя – мол, «обидела» Россия, прячусь в «подполе», денег нет!

Логику включите!!! Если так «страшно», то в Москве есть посольство Латвии – беги туда! И прячься там! Нет, он раздает интервью латышским СМИ, которые с удовольствием напечатают «обиженного» Россией!

Заметили, уважаемые читатели, ситуация очень похожа на приезд Чулпан Хаматовой в Ригу – практически одинаковые речи о России…

Актер Андрис Лиелайс «пошел» дальше, чем Чулпан – прячется в укромных уголках, а то за ним «придут»! Кто придет? Российские спецслужбы? Так больше им делать нечего, как «гоняться» за среднестатистическим и не очень умным человеком! У них есть дела поважнее!

Скажу больше, такой «шедевр» без надобности и латвийским службам и Сейму страны! Спрашивала – знаю! А вона как «растащило» актера – мол, хочу на ТВ в Латвии работать! Хочу политикой в Латвии заниматься! Поди себя вместо премьера Латвии уже видит! Прошу отметить, в Латвии в октябре стартуют выборы в парламент!!! Понятно? Решил подсуетиться, так как понял, что «обливание и помои» на Россию не вызовут в стране, где он 40 лет «работал» и получал деньги, особого восторга!

Вот только забыл актер, что Латвия – довольно закрытая страна, которая имеет «свой круг» среди политиков, и «всяким» там не рады…

Я вчера разговаривала с одним очень серьезным человеком в Латвии и, конечно, задала вопрос о переезде г-на Лиелайса в Латвию… Вот ответ:

«Кому он нужен тут? Скользкий и не умный человек… Он прожил большую часть жизни в России, а теперь тут благ хочет? Он мог жить в Латвии, а работать в России, как это делают многие… Я и думать о нем не хочу! Не знаю, кто его возьмет в политику… Возможно, на маленькие роли и зарплату…»