В России наблюдается рост числа обращений за психологической помощью

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7 мая 2022, 12:21 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

В нашей стране отмечен резкий рост обращений за психологической помощью. По данным Центра психологической коррекции заболеваний клинической больницы МЕДСИ, в последние три месяца зафиксирован устойчивый рост числа обращений с тревожными расстройствами. Согласно сведениям из клиники, в январе, феврале и марте 2022 года зафиксировано на 25.9% больше пациентов с жалобами на страх и тревогу, чем в этот же период год назад. В феврале рост составил 15.2%, а в марте уже 21.4%.

Психолог Екатерина Козейкина добавляет, что в последние несколько месяцев значительно возросло число обращений за психологической помощью. По её словам, на фоне происходящих событий люди стали чаще обращаться с жалобами на острую и затяжную реакцию на стресс, повышенную тревожность (почти 80% пациентов), панические атаки (40%) и различные проявления тревожных расстройств (60%). Почти у 40% отмечаются депрессивные состояния. В основном это связано с общей мировой нестабильностью и надвигающимся экономическим кризисом. Больше всего людей тревожит потеря работы на фоне сложившейся ситуации.

Как известно, долгосрочные планы стало строить практически нереально. Наблюдается утрата прежнего образа жизни и привычной стабильности. «Сейчас многие говорят об отсутствии безопасности и ощущении безысходности», - разъясняет психолог Козейкина. Но в то же самое время отмечается спад запросов, связанных с семейными отношениями или с любовными. Некоторые даже решили прекратить терапию, так как она, по их мнению, просто утратила свою актуальность.