В Челябинске на открытии мотосезона можно будет стать донором

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

7 мая 2022, 10:39 Анна Семенова

Если вы решили стать донором, нужно изучить условия. Фото: инфографика минздрава

Байкеры соберут горожан на праздник дважды, на одном из них будут работать бригады станции переливания крови.

Завтра, 8 мая, в Челябинске открывается мотосезон. Праздник проведет мотоклуб «Ночные волки». Все желающие смогут увидеть крутые мотоциклы и их брутальных обладателей, а также сделать доброе дело – сдать кровь.

Сбор в 9:00 на площадке перед Торговым центром (Каслинская, 64). Челябинская областная станция переливания крови будет дежурить с открытия до 13 часов. Доноры могут обратиться в мобильный комплекс. С собой нужно иметь паспорт.

Кстати, будет и общегородское открытие мотосезона – 14 мая. Сюда уже съедутся представители семи челябинских байк-клубов.