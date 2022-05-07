Политолог Орлов поддержал идею о предоставлении беженцам права на посещение бесплатных подготовительных курсов в вузах

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов поддержал идею предоставить детям беженцев из ДНР, ЛНР и Украины право на бесплатное обучение на подготовительных курсах в вузах.
Ранее с соответствующим предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов.
Антон Орлов в разговоре с RT в субботу, 7 мая, подчеркнул, что поддерживает вышеуказанную инициативу, поскольку считает необходимым любое проявление внимания и заботы по отношению к гражданам Донецкой и Луганской народных республик.