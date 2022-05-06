Как распознать дефицит йода в организме рассказал Михаил Гинзбург

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6 мая 2022, 22:45

Фото: pixabay.com

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал «Вечерней Москве» что при дефиците йода в организме могут развиваться заболевания щитовидной железы, а также воспалительные процессы и онкологические процессы.



Йод – минерал, используемый организмом для синтеза гормонов щитовидной железы. Дефицит йода приведет к ее заболеваниям и к гипотиреозу. Вследствие этого щитовидка увеличивается и образуется зоб.



«Щитовидка увеличивается, воспаляется, вызывая аутоиммунный тиреоидит. Возникает это по той причине, что собственные антитела железы начинают атаковать ее клетки», - объясняет врач.



Могут также появиться узловые образования и раковые очаги. Внешне может проявиться дефицит гормонов щитовидной железы, который вызван тоже дефицитом йода в организме.



При этом наблюдается: упадок сил, набор веса, сухость кожи, проблемы со стулом. У женщин при дефиците гормонов щитовидки начинают выпадать волосы и нарушается менструальный цикл.



Михаил Гинзбург рекомендует обратиться к эндокринологу и пройти обязательно обследование щитовидной железы, если у вас возникли симптомы дефицита. А вот самостоятельно пытаться вылечиться лучше не стоит, это может только усугубить ситуацию.

Врач отметил, что употребление йодосодержащих препаратов или морской капусты не сможет решить проблему.