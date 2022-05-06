Специалист Медведева рассказала, к чему способен привести укус клеща

Врач-невролог и главный врач пансионата РАН Мария Медведева сообщила «Вечерней Москве» причины, по которым не стоит нейтрально относиться к укусам клещей.
Энцефалит - это группа заболеваний, характеризующихся воспалением головного мозга. Клещи переносят комплекс инфекций с помощью укуса человеку. Самый худший исход при заражении - смерть.
Паукообразное существо может находиться в стойких природных очагах.
Проявляется инфекция в виде повышения температуры, интоксикацией и поражением нервной системы.
«Инфекция характеризуется рядом симптомов, и самое ужасное — это поражение головного мозга. Если конкретно, то поражение головного и спинного мозга могут проявляться менингитами, то есть воспалениями», — предупредила Медведева.
Помимо повышенной температуры, появляется лихорадка, скованность мышц, сильная заторможенность, оцепенение.
Эксперт обратила внимание на то, что откладывать лечение ни в коем случае нельзя. К тому же, нарушение работы ЦНС очевидны. В связи с вышеперечисленным, после укуса нужно бежать ко врачу. Самостоятельно вытаскивать клеща из кожи не рекомендуется.
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