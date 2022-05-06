Специалист Медведева рассказала, к чему способен привести укус клеща

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6 мая 2022, 22:38

Фото: pixabay.com

Врач-невролог и главный врач пансионата РАН Мария Медведева сообщила «Вечерней Москве» причины, по которым не стоит нейтрально относиться к укусам клещей.



Энцефалит - это группа заболеваний, характеризующихся воспалением головного мозга. Клещи переносят комплекс инфекций с помощью укуса человеку. Самый худший исход при заражении - смерть.



Паукообразное существо может находиться в стойких природных очагах.



Проявляется инфекция в виде повышения температуры, интоксикацией и поражением нервной системы.



«Инфекция характеризуется рядом симптомов, и самое ужасное — это поражение головного мозга. Если конкретно, то поражение головного и спинного мозга могут проявляться менингитами, то есть воспалениями», — предупредила Медведева.



Помимо повышенной температуры, появляется лихорадка, скованность мышц, сильная заторможенность, оцепенение.



Эксперт обратила внимание на то, что откладывать лечение ни в коем случае нельзя. К тому же, нарушение работы ЦНС очевидны. В связи с вышеперечисленным, после укуса нужно бежать ко врачу. Самостоятельно вытаскивать клеща из кожи не рекомендуется.