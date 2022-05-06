Что такое «какнасчетизм» и как на него отвечать

Аргументы Недели → Общество 13+

6 мая 2022, 21:35 Нино Хочолава

«Какнасчетизм» или «вотэбаутизм» - практика отвечать на критику или сложный вопрос аналогичной критикой или другим связанным вопросом, обычно начинающимся со слов "Как насчет...?" Конструктивные и ориентированные на решение проблемы дискуссии, таким образом, срываются.



Каждый раз, когда у нас не находится аргументов в протекающем с кем-то споре, мы начинаем делать отсылки к другой теме, при этом доводы не опровергаются, но упрекаются что делает дискуссию непродуктивной и не целенаправленной. По этой причине «какнасчетизм» является дестабилизирующим и разрушительным маневром, который лишь затягивает разговор. Чаще всего, используя такой приём, теряется настоящая проблема, которая есть сейчас. Например, когда одни приходят в ужас от происходящих в Украине событий, другие задают встречный вопрос «А где вы были последние восемь лет? Тогда вам не было жалко людей?» Этим самым они лишают значимости то, что происходит сегодня, заранее предполагая, что кто-то раньше тоже не сделал того, что некто другой не делает сейчас. Этим самым будто ставится под сомнение нравственность и оправданность точки зрения, отличной от нашей.



Любопытно, что данная разговорная практика стала использоваться применительно к Советскому союзу в годы холодной войны, несмотря на то, что термин также можно применить для Китая из-за их оправданий этнических репрессий уйгуров. Каждый, наверное, сталкивался с тем, что вместо желания совершенствоваться кто-то придерживается мнения, что у кого-то хуже, а значит, жить ещё можно в стагнации. Так вот, это тоже пример «вотэбаутизма». Но не стоит думать, что эта практика используется только дома «на кухне». Ее часто примеряют и высокопоставленные люди в интервью, пресс-конференциях и выступлениях.



Как же всё-таки реагировать на вопросы подобного типа. Лучшим решением будет согласиться с собеседником. Например, если вы сказали кому-то, что раньше в СССР происходили ужасные деяния в лагерях, а вам напомнили о линчевании афроамериканцев в США, то просто согласитесь с собеседником, но уточните, что это не отменяет того факта, что и в ГУЛАГе не было лучше.