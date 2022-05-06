Веганство – таблетка от высокой температуры Земли

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6 мая 2022, 21:23 Нино Хочолава

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Производство продуктов питания животного происхождения напрямую связано с загрязнением окружающей среды. Немногие знают, что именно животноводство является одной из основных причин изменения климата. Значительные экологические издержки, которые становятся все более очевидными с каждым днём, являются последствиями разведения, выращивания и убоя животных.



Значительные экологические издержки, которые становятся все более очевидными с каждым днём, являются последствиями разведения, выращивания и убоя животных. Вследствие этого сегодня изменение климата одна из основных проблем, решить которую можно объединившись всем человечеством. Население планеты стремительно растёт и может насчитывать 10 млрд человек к 2050 году. Для того чтобы дать пропитание такому количеству людей, понадобится на 60% больше еды.



Исследование Оксфордского университета, опубликованное в журнале Science, показывает, что мясоеды несут ответственность за выброс парниковых газов почти в два раза больше, чем вегетарианцы, и в два с половиной раза больше, чем веганы. Животноводство использует около 70% всей пресной воды и занимает приблизительно 40% суши. В то время как производство продуктов питания животного происхождения несёт ответственность за использование 83% земель, отведённых на всё сельское хозяйство, а также за загрязнение воды и воздуха на 57%, она вносит в наш рацион всего лишь 37% белка и 18% калорий.



Помимо того, что на сельское и лесное хозяйство приходится около четверти выбросов парниковых газов, животноводство часто сопровождается масштабной вырубкой лесов, требует большого количества воды, удобрений и землепользования, а также производит много отходов, что усугубляет его негативное воздействие на окружающую среду. Эта отрасль также является особенно активным производителем метана, который в 36 раз превышает потенциал глобального потепления углекислого газа, и закиси азота.



“Выбор лучшего, более устойчивого рациона питания - один из основных способов улучшения здоровья и защиты окружающей среды. Способ и место производства продуктов питания также влияют на их воздействие на окружающую среду, но в гораздо меньшей степени, чем выбор продуктов питания", - сказал доктор Кларк из проекта LEAP Оксфордской школы Мартина и кафедры популяционного здоровья Наффилда Оксфордского университета.



Одно из недавних исследований по данной теме показало, что если каждый человек в мире станет веганом, а животноводство не будет настолько развито, то уровень парниковых газов стабилизируется на ближайшие три десятка лет, а до конца века появится возможность компенсировать 68% выбросов углекислого газа. К 2050 году это позволит освободить миллионы квадратных километров земли и сократит выбросы углекислого газа на 8 млрд тонн в год. Наряду с этим, ограничив употребление мясомолочных продуктов или морепродуктов одним разом в месяц, можно сократить выбросы почти на 6 млрд тонн в год.