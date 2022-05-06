Авиакомпания «Аврора» столкнулась с нехваткой самолетов

По данным Росавиации, в середине февраля общий парк единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» состоял из 90 самолетов, 50 из которых — импортные. По информации источника РБК, три самолета сейчас находятся в аэропорту Якутска в нелетном состоянии без запчастей или техобслуживания, которых не хватает из-за санкций.
Основные проблемы у «Авроры» возникли с канадскими Bombradier. Для их решения перевозчик привлекает самолеты других авиакомпаний.
«Аврора» заключила соглашение с иркутской авиакомпанией «Ангара» и с 7 мая этот перевозчик на самолетах Ан-24 начнет летать по четырем субсидируемым направлениям. Летом 2022 года планируются полеты на самолетах перевозчика «Сибирская легкая авиация».
Напомним, что в начале апреля вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минпромторгу совместно с Минтрансом в приоритетном порядке обеспечить «Аврору» самолетами российского производства. Авиакомпания связывает регулярными рейсами города Дальнего Востока и Сибири, выполняет местные перевозки в дальневосточных регионах, летает в Китай, Корею и Японию.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Медведев: поляки провозгласили раздел Украины, президент Дуда официально признал территориальные претензии к Киеву
Экс-депутат Рады Кива: военные Украины в Донбассе начнут массово сдаваться в плен, если в ближайшее время не получат снабжения
Индивидуальные автомобильные номера могут приносить доход государству - предложения Дмитрия Давыдова
Гутерриш: ООН и МККК эвакуировали около 500 человек с «Азовстали», из Мариуполя и с прилегающих территорий
- #ЗАУГЛОМ Почему Зеленский не объявляет России войну?
- 18:49 Большой праздничный концерт «Песни Победы»
- 17:12 Сотрудникам Минпромторга и «Рособоронэкспорта» вынесен приговор по уголовному делу о коррупции
- 16:38 В отложениях под антарктическими льдами ученые обнаружили гигантскую систему подземных вод
- 15:53 Собянин выделил гранты на продвижение в кинотеатрах Москвы отечественного кино