Авиакомпания «Аврора» столкнулась с нехваткой самолетов

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6 мая 2022, 19:13 Источник: rbc.ru

Фото: AuroraAirlines / Telegram

По данным Росавиации, в середине февраля общий парк единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» состоял из 90 самолетов, 50 из которых — импортные. По информации источника РБК, три самолета сейчас находятся в аэропорту Якутска в нелетном состоянии без запчастей или техобслуживания, которых не хватает из-за санкций.



Основные проблемы у «Авроры» возникли с канадскими Bombradier. Для их решения перевозчик привлекает самолеты других авиакомпаний.



«Аврора» заключила соглашение с иркутской авиакомпанией «Ангара» и с 7 мая этот перевозчик на самолетах Ан-24 начнет летать по четырем субсидируемым направлениям. Летом 2022 года планируются полеты на самолетах перевозчика «Сибирская легкая авиация».



Напомним, что в начале апреля вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минпромторгу совместно с Минтрансом в приоритетном порядке обеспечить «Аврору» самолетами российского производства. Авиакомпания связывает регулярными рейсами города Дальнего Востока и Сибири, выполняет местные перевозки в дальневосточных регионах, летает в Китай, Корею и Японию.



