Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш: Снос памятника Освободителям Риги от фашизма неизбежен

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6 мая 2022, 19:00 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Парламент Латвии занимается исключительно «русским вопросом» - сносом памятника Освободителям Риги от фашизма. Сегодня, 6 мая, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что «снос монумента – неизбежен».



Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что в настоящее время депутаты Сейма в комиссии по иностранным делам рассматривают вопрос с разных сторон.



«Кажется, настал момент, когда широкая публика четко считает, что памятнику Освободителям там не место. Теперь все черное или белое: те, кто поддерживает Россию – против Латвии, а те, кто поддерживает Латвию – за демократию», - заявил премьер Латвии.



Комиссия Сейма по иностранным делам сегодня проголосовала за приостановку действия статьи договора между Латвией и Россией, регулирующей содержание мемориальных сооружений и мест массовых захоронений.



А, что ответит Россия на такой «жест» Латвии?



Насколько я знаю, в России есть памятники и латвийцам…