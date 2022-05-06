Латвия: правоохранительные органы провели беседы с десятками латвийцев

Совсем скоро люди доброй воли в мире отметят День Победы, и Латвия не исключение! Правоохранительные органы страны провели беседы с десятками прокремлевски настроенных лиц…
По данным службы Государственной безопасности Латвии, 9 мая существуют риски провокаций и конфронтации – вот потому и правоохранительные органы страны провели беседы с «неблагонадежными» гражданами.
Служба безопасности Латвии призывает население не идти к памятнику советским войнам в парке Победы и другим памятникам. Какое объяснение? Спецоперация на Украине – мол, не стоит поддерживать Россию.
В Латвии 9 мая объявлено, как день памяти жертв Украины. Более того, собрания людей и торжественное возложение цветов к памятникам, служба считает открытым пренебрежением к людям, которые пострадали от коммунистического режима СССР.
В этом году СГБ Латвии в связи с 9 мая уделяет повышенное внимание событиям в Латвии и информационному пространству, чтобы выявить возможные угрозы интересам национальной безопасности Латвии.
Правоохранительные органы Латвии 9 мая будут работать в усиленном режиме.
СГД Латвии напоминает, что за оправдание «оккупации» страны, за действия, направленные на возбуждение межнациональной розни, предусмотрено уголовное наказание.
Интересно то, что нормативные акты не запрещают возложение цветов к памятникам в индивидуальном порядке, а это значит, что к памятнику Освободителям Риги придут латвийцы.
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