Общественники составили рейтинг фейков о ВОВ и спецоперации России на Донбассе

Аргументы Недели. Кубань → Общество

6 мая 2022, 18:47

Общественная палата РФ составила недельный рейтинг источников недостоверной информации о спецоперации российской армии на Донбассе. Согласно исследованию, львиную долю фейков за прошедшую неделю опубликовали украинские боты. Совсем немного по количеству вбросов отстает президент Украины, за ним следуют британские СМИ, эстафету у которых перенимают всевозможные пиар-агентства США. Основная масса такого рода публикаций строится по схеме, когда одних людей выдают за других, а события прошлых лет маскируют под информацию о современных.

По мнению зампредседателя комиссии ОПКК по вопросам развития СМИ и общественной дипломатии социолога Геннадия Подлесного, десятилетиями продолжавшаяся информационная атака на историческую память россиян многократно усилилась на фоне спецоперации на Донбассе.

— Информационная война — закономерное явление в период каких-либо военных действий, — поясняет эксперт. — Вспомним период Великой Отечественной войны. Тогда распространялись листовки с фотографиями сына Сталина, на которых говорилось, что Яков сам сдался в плен нацистам. Подобное мы наблюдаем и сейчас. Заведомо ложную информацию распространяют 90 процентов мировых СМИ. Благодаря их огромным тиражам такая информация расходится мгновенно, а масштабы распространения создают иллюзию ее достоверности.

Сегодня у людей остается не так много возможностей ознакомиться с альтернативной точкой зрения ан происходящие события, считает эксперт. В такой ситуации можно рекомендовать пользователям максимально осторожно изучать предлагаемый контент, оценивать информацию и делать соответствующие выводы. Кроме того, опровержения сообщений, содержащих недостоверные факты, публикуются экспертами рабочей группы ОПРФ противодействию распространению недостоверной информации в интернете на Телеграм-канале «Война с фейками».