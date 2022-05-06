Депутат Европарламента Инесе Вайдере: Те, кто празднует 9 мая – против независимости Латвии

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6 мая 2022, 18:23 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Чем ближе День Победы в Латвии, тем громче выступают националистически настроенные депутаты страны: евродепутат Инесе Вайдере заявила, что те, кто празднует 9 мая – против независимости Латвии. Какое отношение День Победы имеет к независимости Латвии?

Евродепутат от Латвии Инесе Вайдере заявила латвийским СМИ, что «истерия» в стране с празднованием 9 мая началась в последние 10-15 лет, и в этом заслуга президента России Владимира Владимировича Путина и главы латвийской партии «Согласие» Нила Ушакова!

Удивительно, но 10-15 лет г-жа Вайдере молчала «в тряпочку» и улыбалась… Зато сегодня г-жа депутат решила высказаться:

«9 мая – раздельная полоса. Как могут люди прославлять Советскую Армию? Те, кто ее прославляет – против независимости Латвии!»

Вона как! Я больше скажу, что есть люди, которые не изменили присяге, которую давали Советской Армии! Стыдно не знать об этом депутату Европарламента от Латвии!

Я все не могу понять, латышские националисты «за» или «против» фашизма? Да, не могу понять! Потому как задаю такой вопрос нынешним правящим депутатам Латвии! И четкого ответа нет! Если не против, то почему не наденут форму «третьего рейха» и не выступят, например, строем около Рейхстага в Берлине? Или не скажут публично и громко, что Адольф Гитлер – их кумир?

Не выступят и не скажут! Иначе люди доброй воли Европы и России им «втемяшат» такие санкции, что небо с овчинку покажется! Но зато в Латвии можно поносить ветеранов ВОВ, их потомков, сносить памятники Освободителям от нацизма! Двойные стандарты? Или элементарная трусость?

«Памятник Освободителям Риги нужно было снести еще в 1990-е годы. Я тоже являюсь вынужденным «собственником» этого памятника. В то время его хотели построить на народные пожертвования. Люди не были в восторге, чтобы из зарплаты вычитали 10 рублей. Его надо сейчас снести, потому что он разделяет нацию, особенно 9 мая. Латыши обижаются, что празднуется день, когда была повторно «оккупирована» Латвия», - заявила г-жа Вайдере.

Святые Угодники! Вот вам и ответ! Ждали, ждали, ждали, что «победит» нацистская Германия, а тут Победу принес Русский Солдат!

Какая «оккупация» Латвии в 70-х? В это время возводили монумент!

А причина в исторической ненависти ко всему русскому, советскому, хотя, такие пожилые дамы родились в СССР, и получили много благ – образование, работу, квартиры и т.д.

Право слово, неприятно и омерзительно, когда так выкручиваются!

Лучше бы молчали, а то, не дай Бог, «получат подарок» согласно присяге…