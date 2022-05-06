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6 мая 2022, 18:49

Фото с Большого праздничного концерта «Песни Победы»

5 мая 2022 г. в Крокус Сити Холле состоялся Большой праздничный концерт «Песни Победы», посвященный 77-ой годовщине Великой Победы.

Концерт проходит ежегодно, с 2015 г., накануне 9 мая. Художественным руководителем концерта все эти годы был народный артист СССР, сопредседатель ООД «Бессмертный полк России» Василий Семенович Лановой.

На концерт традиционно съезжаются представители региональных отделений «Бессмертного полка России». Художественный руководитель концерта – народный артист России, член Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Михаил Иванович Ножкин.

Проведение Большого праздничного концерта накануне Дня Победы стало уже доброй традицией – именно эта программа является творческим предисловием к шествию «Бессмертного полка» 9 мая.

Зрителями концерта стали ветераны войн и Вооруженных Сил, военнослужащие и члены их семей, представители общественных организаций «Волонтеры Победы», «Юнармия», «Поисковое движение России» и другие.

С приветствием к участникам и гостям концерта обратился Президент Российской Федерации Владимир Путин:

«Наш долг - не только сохранить священную память о стойкости отцов и дедов, но и донести правду о событиях тех лет. Этой высокой цели – служат концерты, где звучат песни, передающие чувства и мысли каждого, кто боролся тогда за Победу. Песни, в которых выражена безмерная благодарность и уважение к защитникам Родины. Эти музыкальные произведения – вне времени, они служат мощной объединяющей силой, вдохновляют на ратный труд, на творчество и созидание на благо России».

Участие в концерте приняли: народные артисты России Николай Басков, Сергей Безруков, Александр Буйнов, Валерия, Олег Газманов, Лариса Долина, Хибла Герзмава, Лев Лещенко, Александр Михайлов, Михаил Ножкин, Сергей Шакуров; заслуженные артисты России Дмитрий Дюжев, Григорий Лепс, Денис Майданов, Александр Маршал, Стас Михайлов, Пелагея, Валерий Семин; Елена Ваенга, Глеб Матвейчук, Стас Пьеха, Государственный академический русский народный хор им. М.Е. Пятницкого, Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии им. А. Александрова, Московский государственный академический театр танца «Гжель» и другие.

Также участие в концерте приняли финалисты песенного конкурса «Песни нашего полка» Государственный академический Северный русский народный хор с песней, взявшей Гран-при конкурса.

Телеверсия концерта выйдет на телеканале «Россия 1» 9 мая 2022 г.



Организаторы:

ООД «Бессмертный полк России»;

АНО «Московская дирекция фестивально-концертных проектов авторской песни «Стольный Град»;

Фонд «Правопорядок-Щит».

При поддержке Министерства обороны Российской Федерации.

Партнер: Музей Победы.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Информационный партнер: газета «Аргументы недели».