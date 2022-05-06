Сотрудникам Минпромторга и «Рособоронэкспорта» вынесен приговор по уголовному делу о коррупции

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6 мая 2022, 17:12 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Ближайшие восемь лет проведет в колонии строгого режима Ризван Гайрбеков, экс-начальник отдела военно-технического сотрудничества департамента оборонно-промышленного комплекса Минпромторга. Помимо этого, он должен выплатить штраф в размере 22 млн рублей. Шесть лет предстоит провести в местах заключения бывшему главе департамента экспорта специмущества и услуг АО «Рособоронэкспорт» Владиславу Кузьмичеву.



По версии суда, Кузьмичев дал взятку Гайрбекову за согласование сделки, исполнителем которой должна была стать его компания.



В декабре 2018 года Ризван Гайрбеков через посредника получил первую взятку. Посредником выступил экс-заместитель начальника управления по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Сергей Гармаш. Сумму в размере 2 млн рублей Гайрбекову передал бывший глава ООО «Нижегородское авиационное общество» Василий Клепалов. Взятка послужила оформлению в короткие сроки разрешения Минпромторга на вывоз до конца 2018 года авиационных шин для самолетов Су-25 из России в Азербайджан, где они должны были использоваться ПО «Спецтехника МН».



В мае 2019 года Ризван Гайрбеков получил от Василия Клепалова еще 1 млн рублей «за способствование в силу своего должностного положения» в переоформлении в Минпромторге лицензии ООО «Нижегородское авиационное общество».



Отметим, что Сергей Гармаш, заключивший сделку со следствием, уже в конце июня 2021 года получил три года колонии строгого режима со штрафом в размере 2,1 млн руб. Василий Клепалов до суда не дожил. Он скончался в СИЗО в декабре 2020 года.



В декабре 2019 года Владислав Кузьмичев попросил Сергея Гармаша ускорить через Минпромторг назначение АО СПАРК исполнителем контракта «Рособоронэкспорта» с ВВС Колумбии на ремонт трех вертолетов Ми-17 и поставку запчастей к ним. За решение вопроса Кузьмичев вручил Сергею Гармашу 300 тыс. руб., которые тот передал Ризвану Гайрбекову.



Известно, что Гайрбеков и Кузьмичев своей вины не признали. Их адвокаты считают вынесенный приговор слишком суровым и намерены его обжаловать.



