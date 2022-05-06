Собянин выделил гранты на продвижение в кинотеатрах Москвы отечественного кино

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6 мая 2022, 15:53

Фото: mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет мер по поддержке киноиндустрии.



«Правительство Москвы утвердило пакет мер по поддержке городских кинотеатров, стимулированию организации киносъемок в городе и поддержке талантливых студентов, изучающих киноискусство. В соответствии с решениями, принятыми мэром Москвы Сергеем Собяниным», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.



Ведущие киносети Москвы получат гранты на продвижение и рекламу отечественного кино в прокате и привлечение зрительской аудитории. Сети компаний-получателей грантов объединяют 690 кинозалов, которые обеспечивают 80% кинопроката в столице. В этих компаниях работают 5,6 тыс. человек.



Также кинокомпании смогут компенсировать до 25% затрат на аренду городских площадок (парков, памятников архитектуры, объектов транспорта и тому подобного), используемых для проведения съемок. На эти цели из бюджета города будет выделено 300 млн руб. Возможность компенсации части затрат на проведение съемок повысит привлекательность Москвы как площадки для производства кинопродукции.



Помимо этого, первые пять кинопроизводителей, осуществивших съемки фильмов на территории нового городского кинопарка вблизи деревни Юрово в ТиНАО, получат поощрительные гранты в размере 10 млн руб. каждый.



«Возведенные в кинопарке типовые декорации (городские дома, деревенские избы, «поля сражений» и другое) можно будет с небольшими доработками использовать для создания различных художественных фильмов, что существенно удешевит съемки по сравнению с использованием одноразовых конструкций. Кроме того, кинопарк обладает большим потенциалом для развития туризма и проведения исторических реконструкций, ландшафтных и художественных инсталляций. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории будущего кинопарка с целью последующего размещения натурных площадок для съемок фильмов», - отмечается в тексте столичной пресс-службы.



