В центрах «Мои документы» можно изготовить портреты ветеранов к шествию Бессмертного полка

До 8 мая включительно в центрах госуслуг москвичи смогут составить анкету ветерана и напечатать фотографию героя семьи к шествию Бессмертного полка. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В материале отмечается, что сотрудники офисов «Мои документы» отсканируют материалы и разместят их в электронной книге памяти «Бессмертный полк. Москва».
Проект «Бессмертный полк. Москва» реализуется в офисах «Мои документы» с 2015 года. Сегодня в книге памяти представлено более 200 тысяч историй об участниках Великой Отечественной войны. Чтобы принять участие в проекте, нужно принести фотографии, письма, воспоминания о подвигах своих родных и близких, прошедших войну. Оригиналы сразу же вернут владельцам.
Внести сведения об участниках Великой Отечественной войны можно и самостоятельно на сайте проекта «Бессмертный полк. Москва». После регистрации у пользователя появится возможность редактировать страницу, посвященную герою семьи.
Узнать о графике работы центров госуслуг во время майских праздников можно пройдя по ссылке.
Напомним также, что традиционная акция «Бессмертный полк» начнется 9 мая в 15:00. Сбор участников — в 12:00. Присоединиться к колонне можно будет на выходе из станций метро «Динамо», «Белорусская» и «Маяковская».
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