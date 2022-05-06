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Андрей Бочкарев: Строительство корпуса лучевой терапии ведется на территории больницы в Коммунарке

, 14:55

Андрей Бочкарев: Строительство корпуса лучевой терапии ведется на территории больницы в Коммунарке
Бочкарев А.Ю. Фото: соцсети

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что на территории больницы в Коммунарке проводятся работы по возведению корпуса лучевой терапии.

«На территории больницы в Коммунарке развернуты работы по строительству корпуса лучевой терапии. В настоящий момент на объекте ведутся земляные работы, разработка грунта и устройство ограждающих конструкций котлована, кроме того, начались монолитные работы по устройству фундаментной плиты здания», - сказал Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что здание переменной этажности общей площадью 10,5 тыс. кв. м будет рассчитано на 50 коек. Бочкарев подчеркнул, что строительство корпуса лучевой терапии является важным шагом в развитии онкологической службы.

«Современное оборудование, которым оснастят объект, позволит медикам подбирать и проводить наиболее эффективную терапию», - отметил заммэра столицы.

Ранее он сообщал, что на территории больницы более чем наполовину завершено строительство детского корпуса.

«На сегодняшний день на объекте полностью готовы конструктив и кровля, близятся к завершению фасадные работы», - заключил заместитель мэра.

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