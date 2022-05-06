В челябинский зоопарк перестали пускать посетителей на самокатах и велосипедах

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

6 мая 2022, 14:36 Анна Семенова

Любой колесный транспорт, кроме колясок, в зоопарке теперь запрещен. Фото: соцсети, группа Челябинского зоопарка

Это связано с мерами безопасности.

Информация о нововведениях появилась в группе зоопарка социальной сети Вконтакте. Как сообщили сотрудники, многие посетители оказались очень недовольны ограничениями. Однако, к такому решению пришли вынужденно.

Дело в том, что территория зоопарка не обладает специальными выделенными дорожками для катания. Плитка и неровности часто являются причиной травм маленьких посетителей, которые любят разогнаться на своем транспорте. А самое главное, самокатчики и велосипедисты несут неудобство и опасность для других посетителей.



Также в зоопарке уточнили, что если вы добирались до места на велосипеде или самокате, то их всегда можно оставить на парковке для велосипедов, слева от входной зоны. Кстати, запрет не распространяется на велосипеды-коляски, которыми полностью управляют родители.

Многие пользователи интернета поблагодарили за новые правила. «Ужасно, когда ты идёшь в расслабленном состоянии, наслаждаешься жителями зоопарка и получаешь удар в ноги невнимательным ребенком, а еще и родители выговаривают, что это ты не видишь куда идешь», пишут челябинцы.