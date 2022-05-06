20 секунд в эфире

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6 мая 2022, 14:02 Наталья Глазунова

Фото из личного архива семьи Курдиных; На фото: Курдин А.С. с правнучкой и сыном

Четверть века проработал на Арзамасском приборостроительном заводе ветеран Великой Отечественной войны Александр Семёнович Курдин. Прошел Сталинград, о Победе узнал в Австрии. В канун великого праздника мы встретились с ним, чтобы еще раз вспомнить военные и трудовые будни.

К встрече гостей с АПЗ Александр Семёнович Курдин готовился. На столе юбилейная книга о заводе, поздравительные письма, рядом – георгиевская ленточка; на стуле – парадный костюм с наградами. Сам – бодр, подтянут и приветлив. А ему уже 97! И за плечами – война…



Сын сапожника.

Родился он 26 ноября 1924 года в Выездном в рабоче-­крестьянской семье. Его отец, Семён Васильевич Курдин, был отличным сапожником, трудился в ремесленном училище. Научил и своих детей шить обувь.

– Я и сейчас могу сапоги справить, были бы колодки, – с гордостью говорит Александр Семёнович. – В нашей Выездной слободе в каждом квартале было по пять сапожников. Шкуру купил, выкройку сделал, все заготовил, швы затянул – надевай и носи. К зиме на валенки подшивали подошвы, чтобы теплей было. Я сам все делал, ведь сын сапожника! Отец потом уехал в Дзержинск на открытую там обувную фабрику обучать сотрудников. Оттуда осенью 1941 года попал на войну, служил в минометных войсках. Его часть постоянно перебрасывали с одного фронта на другой, письма приходили редко, и мы подолгу ничего не знали друг о друге.



Радист.

В Красную армию Александра Курдина призвали осенью 1942 года, как только ему исполнилось 18 лет. От военкомата его направили в школу радиотелеграфистов, которая располагалась в Нижегородском кремле.

– За полтора месяца нас обучили азбуке Морзе. «Ти-ти-ти, та-та-та» – для нас были не просто звуки, – вспоминает ветеран. – После окончания курсов самых толковых радистов направили в Сталинград. И я попал туда. В 1942-м там шли ожесточенные бои. Я попал в 55-ю отдельную армейскую роту воздушного наблюдения, оповещения и связи пехотной дивизии 3-го Украинского фронта. У нас не было ни радиостанций, ни оружия. Потом выдали винтовки и немного патронов. Немцы стреляли в нас из автоматов, буквально поливали огнем, а нам приходилось забирать патроны у убитых товарищей, чтобы отвечать врагам. Это без еды мы могли прожить несколько дней, а без патронов – нет.



Родился в рубашке.

Тяжело вспоминать ветерану о войне. Никогда не забыть смерть товарищей, разрывы снарядов, плач матерей о детях и мужьях, которые так и не вернулись с полей сражений. Радист, не участвует в наступлении, однако антенна рации – хорошая наводка для снайпера. Поэтому приказ для связистов был один: быть в эфире только 20 секунд, иначе от пули не застрахован.

– Однажды на Украине стоим на передовой. Немцы бомбят вторые сутки, – вспоминает Александр Семёнович. – Да еще повадился к нам немецкий самолет-разведчик «рама». С земли его не сбить, а наши «ястребки» гораздо выше летают. Я с радиостанцией выбегаю на открытое место, чтобы передать информацию о противнике. Растянул антенну метров на 15, едва успел передать информацию, как раздались пулеметные очереди – меня «засекли». Антенну пробили. Но тут наши истребители подоспели, сбили противника.

Во время одного из боев Александр Курдин лишь чудом живой остался. Снаряд упал рядом с окопом, где находился радист. Его засыпало, оглушило, он потерял сознание. Когда очнулся, понял, что, если бы мина упала чуть ближе, его бы уже не было на свете…



Дорогами войны.

Ефрейтор Курдин принимал и передавал сведения командования, четко выполнял указания штаба. За свой героизм награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Белграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Фото из личного архива семьи Курдиных; Военное фото: Курдин А.С. сидит 1-й слева

Александр Семёнович прошел Украину, Румынию, Болгарию. День Победы встретил в австрийском городе Айзенштадт, где находился по заданию командования. 8 мая в 2 часа ночи приемник был настроен на волну, которая передавала новости из Москвы для советских газет. Так узнали, что подписан мирный договор.

Потом началась служба в Румынии. Обстановка там была хуже, чем в Австрии. Уже в мирное время от бандитских нападений гибло много советских солдат.



Домой.

Демобилизовался Александр Курдин в апреле 1947 года. Полтора месяца на поезде добирался до родных мест.

– Приехал перед Пасхой, в страстную субботу, – рассказывает ветеран. – Автобусов не было. Со второго Арзамаса через чугунный мост по железной дороге два километра шел пешком до Выездного. Иду, а навстречу – односельчане, кричат: «Шурка Симагин (это наша уличная фамилия) с войны вернулся!» Гляжу: отец бежит. Он раньше меня демобилизовался. Вернулась с войны и сестра Зинаида. Счастье, что на фронте из семьи никто не погиб.



Заводская жизнь.

В 1964 году Александр Семёнович пришел на АПЗ. В личном деле сохранилось его заявление: «Прошу принять меня на работу на вверенный Вам завод». В разные годы он трудился в отделе главного механика инженером-конструктором, начальником бюро механизации. В 1976 году назначен мастером в цехе печатных плат №19, работал механиком, слесарем-электриком 6 разряда. Трудился и в инструментальном цехе №65. На заслуженный отдых вышел в 1995 году.

Сегодня, несмотря на свой солидный возраст, ветеран-фронтовик активен.

А главное, у него всегда хорошее настроение. Александр Семёнович любит выходить на улицу – подышать свежим воздухом, в выходные гостит в Выездном, где сейчас живет его сын Александр. В будни общается с правнучками, их у него две. И с боевым настроем готовился встретить День Победы.

С праздником Вас, Александр Семёнович!



Александр Курдин, ветеран АПЗ, сын Александра Семёновича Курдина:

– Отец у нас боевой! Несмотря на свой возраст, интересуется, что происходит в мире, смотрит новости. Дома по хозяйству помогает – и суп может сварить, и картошку пожарить. Про войну разговаривать не особенно любит: слишком тяжелы воспоминания.

На АПЗ у нас целая династия. Сначала папа трудился на заводе, потом я 45 лет работал токарем-расточником в цехе №65, сейчас дочь Елена и зять Юрий трудятся инженерами-программистами в управлении информационных технологий.

Мы гордимся, что в нашей семье живет ветеран Великой Отечественной войны. И всегда будем помнить о том, что сделали советские солдаты для нашей страны.