Владимир Путин выступит на параде Победы 9 Мая

Аргументы Недели → Общество 13+

6 мая 2022, 13:38 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков в рамках беседы с представителями СМИ в пятницу заявил, что глава государства выступит 9 мая на параде Победы.

Дмитрий Песков уточнил, что в соответствии с традицией после выступления на параде, который пройдет в День Победы на Красной площади в Москве, Владимир Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду столицы.

Ранее стало известно, что 9 мая в Москве пройдет акция "Бессмертный полк". К шествию присоединятся более миллиона человек.