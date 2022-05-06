Андрей Бочкарев: Более 80 тыс. москвичей получили новые квартиры по программе реновации

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6 мая 2022, 13:15

Бочкарев А.Ю. Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев сообщил, что в настоящее время более 53 тыс. москвичей получили ключи от новых квартир по программе реновации столичного жилфонда, еще почти 29 тыс. участников программы находятся на разных этапах организации переезда.



«Программа реновации набрала хорошие темпы. На сегодняшний день ключи от новых квартир получили 53,6 тыс. москвичей, еще почти 29 тыс. участников программы находятся на разных этапах организации переезда», - рассказал Андрей Бочкарев.



По его словам, с начала реализации программы реновации в Москве построили и ввели в эксплуатацию 187 новых домов - это 2,4 млн кв. м жилья, из которых 174 новостройки уже переданы под заселение.



«Сейчас в столице продолжается строительство 166 домов мощностью 2,8 млн кв. м, еще 220 новостроек мощностью 4,2 млн кв. м - проектируются», - уточнил Андрей Бочкарев.



В пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства напомнили, что программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей.



