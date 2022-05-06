Британия и США лишают российских производителей процессоров доступа к технологиям

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6 мая 2022, 11:54 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Великобритания расширила санкции в отношении российских разработчиков процессоров МЦСТ и «Байкал Электроникс». В санкционный список попали производители процессоров АО МЦСТ (выпускает процессоры «Эльбрус») и АО «Байкал Электроникс» (производит процессоры Baikal). Последний использует лицензию на архитектуру процессоров британской компании ARM.



Санкции предполагают заморозку активов в стране и ограничение работы с контрагентами. Речь идет о запрете оказания технологических услуг и финансирования, включая предоставление грантов, кредитов и взносов в уставный капитал.



«Новые санкции не обязывают британские компании отзывать уже выданные ими лицензии на интеллектуальную собственность. А вот заплатить за новые лицензии без разрешения Управления по осуществлению финансовых санкций (OFCI) не получится», - поясняет Сергей Гландин, руководитель практики санкционного права и комплаенса Pen & Paper.



Известно также, что ранее отечественные производители процессоров попали под санкции США.



«Байкал Электроникс», выпускающий процессоры по лицензии британской ARM, владеет проектировочными и производственными лицензиями на все процессоры вплоть до Baikal S (топология 16 нм). Однако на процессоры, которые находятся в разработке (Baikal M2, Baikal L, Baikal S2), у компании есть только проектировочные лицензии. Без производственной лицензии с компанией не будет работать ни одна фабрика (например, крупнейший производитель и традиционный партнер российских предприятий тайваньская TSMC).



«Выходов немного: либо искать фабрику, которая пойдет на нарушение патентного права ARM, либо переносить свои разработки на открытые процессорные архитектуры, например, RISK V, MIPS, VLIW», - сообщил источник в отрасли.



Отмечается, что перепроектировка процессора займет два-три года и потребует до 1 млрд руб.



