Экономист Смирнов считает, что россиянам автоматически проиндексируют пенсии на девять процентов

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6 мая 2022, 11:49

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Экономист Антон Смирнов считает, что россиянам автоматически проиндексируют пенсии на девять процентов. Эксперт заявил в беседе с ФБА "Экономика сегодня", что примерно 40 миллионов человек уже в мае получат большую сумму.

Президент РФ Владимир Путин ранее на совещании о мерах социально-экономической поддержки россиян поручил правительству разработать дорожную карту, в том числе, для индексации пенсий.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что российским пенсионерам проиндексируют пенсии автоматически, никуда обращаться, писать заявления не потребуется.

Экономист Антон Смирнов отметил, что затормозить рост цен пока невозможно, на это влияет, среди прочего, геополитическая напряженность. По его мнению, все возможные меры были приняты правительством. Он думает, что к концу года будет заметно незначительное снижение стоимости некоторых товаров.

Эксперт заявил, что правительству, депутатам, ЦБ предстоит выполнять глобальные задачи и разрабатывать алгоритмы противодействию давления недружественных стран, а сейчас важно поддержать граждан. По словам экономиста, 40 млн человек в мае получат проиндексированную пенсию.