Российские пилоты из-за санкций остаются без работы

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6 мая 2022, 11:25 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

В настоящее время уже свыше 10% российских пилотов гражданской авиации не имеют возможности летать. По прогнозу Минтранса, к 2025 году, в случае снижения пассажиропотока в России, каждому второму пилоту грозит безработица. Возможно, что некоторые из них уедут за границу.



Минтранс ежемесячно получает от иностранных авиаслужб около 70 обращений с просьбой подтвердить сертификат специалиста. Это говорит о том, что пилоты из России ищут работу в зарубежных авиакомпаниях.



«Данные обстоятельства свидетельствуют о высоких рисках нехватки пилотов для обеспечения выполнения объема воздушных перевозок в будущем», - говорится в проекте комплексной программы Минтранса по развитию авиатранспортной отрасли до 2030 года.



Дефицит кадров не получится покрывать за счет профильных учебных заведений. Учитывая спад перевозок, выпускников трудоустраивать будет некуда. В пессимистическом прогнозе Минтранс допускает снижение перевозок со 111 млн в 2021 году до 58,2 млн человек в 2025 году и до 85,7 млн пассажиров в 2030 году. Таким образом, уже к 2025 году около половины пилотов может остаться без работы.



В Совете по профессиональным квалификациям воздушного транспорта (СПК ВТ) сообщили, что в настоящее время в простое находятся около 1,5 тыс. или 13% от общей численности линейных пилотов и 1,3 тыс. бортпроводников (5%).



Еще одной существенной проблемой является снижение высокого уровня дохода авиаперсонала, особенно летного состава. До пандемии линейные пилоты на популярных типах ВС получали 300–500 тыс. руб. в зависимости от налета. Сейчас, учитывая сокращение числа рейсов из-за санкций и отсутствия полетов в Европу, в среднем, по словам представителей профсоюзов, снижение доходов по отрасли составляет 50–60%.



С трудоустройством российских пилотов за границей тоже все непросто. С учетом не восстановившегося после пандемии пассажиропотока и санкционного давления пилоты могут трудоустроиться только в «дружественных» странах и в ЕАЭС. Известно, что до пандемии российские экипажи были востребованы в Китае, Вьетнаме и Южной Корее.



