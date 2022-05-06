Поклонская считает арест в Испании украинского​ блогера​ Шария политическим заказом

Ее возмутило политически мотивированное, как она считает, дело украинского журналиста Анатолия ШАРИЯ.
Напомним – накануне ШАРИЯ задержали в Испании по требованию украинских властей. Журналиста обвиняют в государственной измене и подозревают в связях с Россией.
«ШАРИЙ является журналистом, и за свои высказывания не может преследоваться — в силу «свободы слова», что относится к одному из основополагающих принципов европейских ценностей. Подобная практика приведёт к разрушению базовых основ международного права западной цивилизации», - выразила свою позицию Наталья ПОКЛОНСКАЯ.