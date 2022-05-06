В Хабаровске впервые прошли соревнования по пожарному футболу

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6 мая 2022, 10:58

6 мая впервые в Хабаровском крае состоялись соревнования по пожарному футболу. Огнеборцам необходимо было сыграть в популярную игру в боёвках, касках, крагах и в средствах индивидуальной защиты органов дыхания.



За звание сильнейшего боролись три команды: 21 и 8 пожарно-спасательные отряды, а также Специализированная пожарно-спасательная часть Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.



По правилам игры в каждой команде должно быть до 12 участников. Одновременно на поле находилось 5 пожарных, включенных в дыхательные аппараты. В каждом матче было два тайма по 10 минут. За это время требовалось не только справиться с дополнительной нагрузкой при беге по полю, но и забить наибольшее число мячей.

- Играть достаточно сложно, трудно физически становится минуты со второй, - поделился Михаил Губин, пожарный 30 пожарно-спасательной части города Хабаровска.



Но, несмотря на это, атмосфера соперничества царила нешуточная. В борьбе был важен каждый участник команды, так как тут как никогда важна работа в команде. Ведь сыграть в футбол – это одно, а иметь на себе хоть и облегченное, но всё же порядка 10 кг обмундирования, оставаясь быстрым и ловким, это совсем другое.



- На самом деле маска аппарата не сильно мешает, больше сложностей возникает, чтобы поймать мяч, так как снаряжение тяжелое и громоздкое. Не так просто среагировать на летящий удар: где-то боёвка создает неудобства, где-то боишься приземлиться на аппарат, - рассказал начальник службы пожаротушения 21 пожарно-спасательного отряда, вратарь команды Евгений Мешков.



Победитель был определен после двух игр, сборная 21 пожарно-спасательного отряда обыграли своих соперников. А вот битва за 2 и 3 место была накаленная. Серебряный призер был определён по серии из 6 пенальти. В итоге второе место досталось команде Специализированной пожарно-спасательной части, «бронза» - 8 пожарно-спасательному отряду.



- Соревнования прошли на высоком уровне, команды показали свой профессионализм. Они были зрелищные. Надеемся, что мы будем проводить их ежегодно, - отметил заместитель начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Валерий Киселев.