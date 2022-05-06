На Кировке в Челябинске стела отсчитывает дни до «Российской студенческой весны

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

6 мая 2022, 10:09 Анна Семенова

Стела отсчитывает дни до фестиваля и служит фотозоной. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Важное молодежное мероприятие наш город примет летом.

Региональный этап фестиваля закончился на прошлой неделе. А всероссийский этап пройдет в Челябинске. Творческие молодые люди съедутся на Южный Урал из разных уголков страны и проживут здесь пять ярких дней, с 3 по 8 июня.

Гостей, по словам организаторов, ждут более двух тысяч. Плюс 600 волонтеров, 200 участников деловой программы и 150 экспертов и членов жюри.

– Эта «Весна» особенная: она проводится для учащихся техникумов и колледжей нашей страны, - рассказала начальник Главного управления молодежной политики Челябинской области Светлана Калимуллина. - Раньше им приходилось выступать в общем соревновании со студентами вузов, но теперь выделена отдельная группа.

Участников фестиваля ждут девять площадок в разных частях города. Среди них – театр драмы имени Наума Орлова, филармония имени Прокофьева, органный зал, ДК ЖД, публичная библиотека. Парк Пушкина на семь дней превратится в огромный фестивальный городок. А церемонии открытия и закрытия пройдут в ледовой арене «Трактор».

Событие обещает стать масштабным и интересным. А чтобы горожане не пропустили его, на пешеходной Кировке была установлена специальная стела, которая показывает, сколько осталось до начала всероссийского этапа. Кстати, здесь получаются яркие фотографии.

Информационный спонсор фестиваля «Студенческая весна – 2022» - медиахолдинг «Гранада Пресс». 0+