ЦБ предупредил клиентов, что из-за технических работ возможны задержки при проведении операций

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6 мая 2022, 10:08 Источник: Банк России

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Центральный Банк РФ в пятницу, 6 мая, предупредил своих клиентов о возможности задержек при проведении операций из-за проводимых технических работ.

Регулятор опубликовал в своем Telegram-канале сообщение о том, что в настоящее время в связи с техническими работами наблюдается замедление обработки операций в сервисах платежной системы Банка России и в Системе передачи финансовых сообщений (СПФС).

По информации ЦБ, часть операций могут проходить медленнее или их придется повторить позднее.

Регулятор подчеркнул, что "все средства клиентов сохранны". ЦБ сообщит, когда обычный режим работы будет возобновлён.