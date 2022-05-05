Аналитик Кочетков объяснил, что ждёт курс рубля летом

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5 мая 2022, 23:45

Фото: pixabay.com

Рубль вполне может укрепиться, и этому частично содействуют высокие депозитные ставки. Об этом рассказал «Вечерней Москве» ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

«Ставки сейчас снижаются, хотя основной объем «припаркован» в депозитах по мартовским ставкам, которые были очень высокими. Соответственно, большого интереса со стороны граждан к покупке валюты на долгосрочную перспективу нет, хотя он понемногу появляется: текущие значения курса очень привлекательны для тех, кто надеется на валюту», — рассказал аналитик.

Данные значения отечественной валюты считались хорошими не только до геополитического кризиса, но и полгода назад для захода в валютные позиции.

Кочетков отметил, что ЦБ влияет на курс рубля ограничено. Это влияние проявляется в тех случаях, когда высокие ставки способствуют привлечению рублевых средств граждан на банковские депозиты. Тогда деньги частично изымаются из оборота и не направляются на приобретение валюты.

Эксперт предполагает, что летом ситуация может измениться. Он считает, что уже в июне-июле начнут высвобождаться средства, которые были размещены в марте на депозитах под очень высокие ставки. Всё это может усилить влияние на валютный рынок.

«В июне-июле мы также ожидаем появления новых импортных каналов, которые повысят потребность в валюте. Рубль будет слабеть, но пока незначительно: экспорт у нас доминирует, и в ближайшее время картина, скорее всего, не поменяется», — отметил Кочетков.

Например, Индия отказалась от предложений США и Европы, чтобы избежать катастрофического энергетического кризиса и покупать энергоносители из России по более низким ценам.