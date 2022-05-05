Россиянам назвали причины, почему не нужно покупать доллар

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5 мая 2022, 23:24

Фото: pixabay.com

Доллар и евро резко упали и теперь стоят у порога в 70 руб., чего не происходило с 2020 года. Многие могли подумать, что сейчас лучший момент для покупки иностранных валют. Но эксперты не советуют скупать валюты тем, кому для работы или повседневных трат доллары и евро не нужны. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Член Комиссии по развитию предпринимательства, промышленности и корпоративной социальной ответственности Общественной палаты Московской области Олег Стогов объяснил, как поступить.

«Это не повод для суеты, – говорит эксперт. – Если больших сбережений нет или если вы просто не задумывались раньше о покупке валюты, то и сейчас не стоит торопиться. Неспециалистам выиграть на колебаниях курса трудно. Зато велики риски».

Президент Торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов также не советует пытаться заработать на падении доллара и евро. Но купить выгодный курс важно для некоторых компаний.

«Это актуально для тех, чей бизнес связан с экспортом и импортом, – подчеркивает Денис Французов. – Если предприятие продает или покупает что-то за границей, валюта нужна постоянно. Конечно, важно то, по какой цене ее можно купить, таким компаниям нужно это отслеживать».

Но не стоит ждать сильного снижения цен на импорт в наших магазинах после падения доллара и евро. Член ОПМО Олег Стогов отметил, что цена любого товара зависит от многих факторов.

«Сейчас, например, меняется логистика, – напоминает Олег Стогов. – На складах дольше хранится «промежуточная» продукция, требующая импортных компонентов. Конечно, курс валют – существенный фактор. Но нельзя уверенно прогнозировать, что его снижение снизит цены».