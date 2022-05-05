В московской области врачи спасли женщину с абсцессом печени

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5 мая 2022, 23:00

Фото: pixabay.com

В Московской областной больнице имени профессора Розанова в Пушкино спасли пациентку с многокамерным абсцессом печени, сообщает интернет-изданию «Подмосковье сегодня» пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.



60-летняя пациентка жаловалась на слабость, повышенную температуру и спутанное сознание. После исследований женщины стало ясно, у нее образование в первом сегменте печени.



«Ограниченные гнойные заболевания печени встречаются редко, трудно поддаются диагностике и протекают крайне тяжело. А здесь дополнительную сложность представляла локализация проблемы. И если бы не вовремя проведенная диагностика и принятые меры, все могло обернуться тяжелейшим сепсисом. Не исключался и прорыв гнойного образования в сосудистое русло, и тогда последствия могли быть вплоть до летального исхода», - пояснил заведующий отделением экстренной хирургии Артем Косов.



Открытое вмешательство и вскрытие представляли высокие риски, поэтому вводить дренаж пришлось с помощью иглы и под контролем УЗИ. Также была применена местная анестезия.



После установки дренажа специалисты провели санацию абсцесса и курс антибактериальной терапии.



Пациентка уже чувствует себя хорошо и на данный момент выписана.